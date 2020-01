L’Assemblea del PLR di Minusio ha ratificato la composizione delle liste per il Municipio e per il Consiglio comunale da presentare alle prossime elezioni comunali. Le due liste sono state approvate all’unanimità, con la convinzione – si legge in una nota – «che si tratti di un’ottima squadra in grado di rispondere alle esigenze di rappresentatività professionale, di genere e di età capace di proporre in prospettiva un ricambio generazionale».

I nominativi della lista PLR di Minusio per il Municipio sono i seguenti: Felice Dafond, avvocato, sindaco dal 2004 e nell’Esecutivo dal 1995; Sergio Vela, ingegnere civile, municipale uscente e nell’Esecutivo dal 2012; Renato Mondada, economista, municipale uscente e nell’Esecutivo dal 2016; Marion Eimann, avvocato, membro dell’Ufficio presidenziale da maggio 2019; Paolo De Giorgi, ingegnere civile, consigliere comunale dal 2013; Dario Merlini, economista; Luca Venturi, master in comunicazione, consigliere comunale dal 2012 e presidente sezionale.

«Con la consapevolezza di disporre di una lista competitiva e di qualità, il PLR di Minusio lancia di fatto la campagna per le prossime elezioni comunali, rinnovando il proprio obiettivo di mantenere i tre seggi in Municipio e di consolidare la già folta presenza in Consiglio Comunale, perseguendo importanti obiettivi in favore del territorio e dei cittadini di Minusio», conclude la nota.