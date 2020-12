Futuro garantito, almeno sul medio periodo, per lo stand di tiro di Ponte Brolla. Il Consiglio comunale di Locarno – assieme a quelli Muralto e Terre di Pedemonte (vedi in basso) – ha infatti stanziato il credito di 400.000, che serviranno in particolare alla sostituzione degli impianti elettronici a 300 metri e alla posa del sistema paracolpi artificiale. Opere, in sostanza, che permetteranno di risolvere il problema dell’inquinamento, raccogliendo il piombo e gli altri metalli che possono disperdersi nel terreno.

Convivenza difficile

Ma l’approvazione del credito – sebbene la discussione sia stata pacata – non era affatto scontata. Lo stand di Ponte Brolla, infatti, è stato più volte al centro delle cronache per i comprensibili problemi di convivenza, legati principalmente alle immissioni foniche, con le attività circostanti. Esercizi pubblici in primis. Tanto che l’investimento è stato vincolato alla formale promessa del Municipio di attivarsi per trovare, assieme ad altri Comuni, una soluzione regionale per un nuovo stand al posto di quello di Ponte Brolla, che tra qualche anno – proprio per il problema dei rumori che non si riuscirà a portare nei limiti di legge – dovrà giocoforza essere dismesso.

C’è tempo fino al 2024

Nell’eventualità di ulteriori crediti a favore del poligono in questione, il PS sarà pronto a lanciare referendum, ha poi tuonato il PS in una nota firmata congiuntamente dal coordinatore regionale Daniele Cavalli, dalla copresidente della sezione cittadina Nancy Lunghi e dal capogruppo LISA nelle Terre di Pedemonte. «Come socialisti siamo dell’avviso che occorre attivare immediatamente la ricerca – a livello regionale o cantonale – di una soluzione definitiva, che consideri come prioritario e inderogabile il rispetto dei limiti fissati dall’Ordinanza federale sull’inquinamento fonico», sottolineano i tre. «Stando alle direttive cantonali una soluzione in proposito va trovata entro il 2024 e dagli studi fin qui realizzati emerge come non sarà possibile far rientrare completamente lo stand di Ponte Brolla nei parametri legali, soprattutto per quel che riguarda il tiro da 300 metri. Per questo motivo, annunciamo già sin d’ora che in assenza di un progetto vincolante di dismissione, saremo pronti al referendum contro nuovi crediti di ‘risanamento’, che non farebbero altro che continuare ad avallare una situazione divenuta ormai insostenibile».

«Investimento necessario»

Se la sinistra indica la strada da tracciare per il futuro, il credito in questione è però stato avallato. Un credito «necessario», come ribadito da molti. Lo stesso relatore del rapporto commissionale Fabrizio Sirica (PS), pur esprimendo i concetti ribaditi nella successiva presa di posizione della sinistra, ha rimarcato l’esigenza di risolvere la questione dell’inquinamento dei terreni.

Mentre Mauro Cavalli (PPD) ha sottolineato come il tiro rappresenti una tradizione in Svizzera. L’intervento, dunque, si rende necessario non solo per garantire il tiro obbligatorio (militare), ma anche per i cacciatori e per le società di tiro, che promuovono una disciplina più articolata di quanto molti possano pensare. «Rappresenta una scuola di vita per i ragazzi», ha aggiunto. E il credito è stato ritenuto «utile e necessario» anche dal PLR, per il quale si è espresso Nicola Pini. Fermamente contrario a iniettare ulteriori soldi pubblici è infine stato Paolo Tremante (PS).

Il gruppo di lavoro

Il dossier del poligono di Ponte Brolla è stato il primo a essere «difeso» dal municipale Simone Merlini, subentrato a Niccolò Salvioni tra le fila del PLR, il quale ha rammentato come – al netto dei contributi dei comuni convenzionati, ovvero Muralto e Terre di Pedemonte – per la Città l’investimento ammonterà a 221.000 franchi. E, rispondendo agli oppositori, ha anche sottolineato che non v’è la possibilità di fare capo allo stand del Monte Ceneri, «se non per gli agenti della Polizia comunale». Infine Merlini, per buona pace di tutti, ha concluso promettendo di attivarsi per creare un gruppo di lavoro in modo da portare avanti il discorso dell’impianto regionale situato in un luogo più consono all’attività del tiro.

