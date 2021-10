Missione ripartenza. Il PPD di Locarno non vuole perdere tempo e, sebbene manchino due anni e mezzo alla prossime elezioni comunali, sta già affilando le unghie con un obiettivo chiaro: riconquistare quel secondo seggio in Municipio, perso lo scorso mese di aprile.È quanto emerso durante l’assemblea, ben frequentata, tenutasi l’altra sera nella Sala dei Borghesi. La perdita del secondo seggio, sul mero fronte dei numeri, è evidentemente una sconfitta per il PPD, la cui lista ha assunto il nome di Per Locarno, aprendosi agli indipendenti e, in generale, alla società civile. «Sapevamo di non poter dormire sonni tranquilli», ha ancora spiegato il presidente. «Noi ci siamo impegnati al massimo, riuscendo in effetti ad aumentare le schede rispetto alle elezioni precedenti». Ma il nostro sistema...