Il PPD (presentatosi con la lista Per Locarno), pur mantenendo sostanzialmente la quota delle schede di cinque anni fa, è il partito che concretamente più ha perso alle recenti elezioni comunali, vedendo dimezzare i seggi nel Municipio cittadino. Il vicesindaco Giuseppe Cotti riflette sullo stato si saluto del partito e risponde ad alcune domande sulla strada da imboccare nel prossimo futuro.

Anche se la carica di vicesindaco (a lei attribuita) è stata conservata, era impensabile riuscire nell’impresa di «salvare» i due posti nella stanza dei bottoni?«È ancora presto per esprimersi sui dettagli, ma qualcosa è già chiaro. Rispetto al 2016 il PPD ha perso schede e percentuali in diversi Comuni (e centri) del Cantone e anche nella nostra regione, ma non a Locarno. Fatta eccezione per i Verdi, siamo...