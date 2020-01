Si chiamerà X Locarno, ma non sarà una lista civica. È sfumata l’annunciata unione fra il PPD di Locarno e Montagna Viva per correre assieme alle elezioni comunali di aprile. L’unico candidato locarnese del movimento fondato da Germano Mattei, Kevin Pidò, ha infatti deciso di figurare sulla lista di Lega, UDC e Indipendenti. E agli indipendenti hanno comunque deciso di volgersi anche i popolari democratici cittadini, che li accoglieranno volentieri nella loro X Locarno.

Questo perché, si legge in una nota diffusa ieri, «riteniamo importante una maggiore apertura agli indipendenti e alla società civile, che ha contribuito e contribuisce tuttora allo sviluppo di Locarno». Da qui l’appello della sezione, che invita chiunque volesse candidarsi (sia come PPD, sia come indipendente) a contattare il presidente Alberto Akai (chiamando lo 079/312.83.59 o scrivendo a perlocarno@gmail.com). I nomi di chi correrà per Esecutivo e Legislativo saranno comunicati in occasione dell’assemblea in programma il 21 gennaio, alle 20, al ristorante Stella d’Italia di Locarno.