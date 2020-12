Dopo l’annullamento dell’appuntamento con le urne nel 2020, a causa del lockdown, la sezione PPD + Generazione giovani di Losone conferma la lista per il Municipio in vista delle elezioni del prossimo mese di aprile. La squadra che scenderà in campo per il rinnovo dei poteri comunali, dunque, sarà capitanata dal sindaco in carica Corrado Bianda, «la cui solida esperienza alla guida dell’Esecutivo – si sottolinea in una nota – rappresenta una preziosa risorsa in un periodo di grande incertezza». Corrado Bianda «si ripresenta con una forte motivazione a dare il proprio contributo in questa nuova situazione, come pure a proseguire il lavoro in corso in particolare su alcuni progetti strategici per Losone, quali il futuro centro civico, lo sviluppo del comparto ex-caserma e l’apertura della nuova casa per anziani medicalizzata». Ad affiancarlo, il municipale uscente Fausto Fornera, che in seno all’Esecutivo è attualmente responsabile dei dossier legati a mobilità, sicurezza e sport. «In questi ambiti numerosi sono stati i cantieri portati a termine nel 2020, tra cui l’introduzione della Zona 30 nel comparto scuole-Saleggi, gli interventi a favore del potenziamento della mobilità lenta e del trasporto pubblico», continua la nota.