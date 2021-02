Confermare o rafforzare i seggi in Municipio e in Consiglio comunale, ancora con una particolare attenzione alle quote rosa. Questi gli obiettivi della sezione PPD di Brione sopra Minusio, dove non sarà più in corsa – come già annunciato lo scorso anno – la sindaca Fabrizia Milesi, pure presidente sezionale, che è stata ringraziata per il lavoro svolto durante l’assemblea di venerdì assieme ai consiglieri comunali Aldo Fontana, Nadia Jacop e Markus Zeugin, che non si ripresenteranno. Per cercare di mantenere la rappresentanza femminile nell’Esecutivo, in lista è stata inserita la giovane Romy Decarli, nata e cresciuta a Brione, impiegata presso la Sopracenerina come disegnatrice di sistemi d’informazione geografici. Con lei si presentano il municipale uscente Urs Zimmermann capo dicastero Finanze, in carica dal 2012, Andrea Caglioni ingegnere e consigliere comunale uscente e Paolo Muccio informatico. Per il Consiglio comunale saranno in corsa gli uscenti Massimo Beretta Piccoli , Simone Bertinotti, Tony Odermatt , Walter Fähndrich , Andrea Caglioni e i nuovi volti di Romy Decarli, Paolo Muccio, Angelo Milesi, Alessio Milesi e Urs Eisenring.