Dopo oltre due decenni passati in un limbo, almeno dal punto di vista pianificatorio, i prossimi mesi si preannunciano decisivi per il comparto Santa Maria di Gordola, un’enorme fetta di territorio – compresa tra la via San Gottardo e la stazione TILO – che misura la bellezza di circa 50.000 metri quadrati. E una fetta di territorio, oggi artigianale e industriale, che si porta appresso grandi potenzialità.«Dopo aver scelto, per lo sviluppo dell’apposito Piano particolareggiato, la proposta del Team HRS Real Estate SA e dopo averlo approfondito in particolare per quanto attiene gli aspetti legati alla mobilità, l’incarto è stato spedito al Cantone per un esame preliminare», ricorda al Corriere del Ticino il sindaco di Gordola, Damiano Vignuta. «L’esito è stato sostanzialmente positivo. Così...