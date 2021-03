Dite la verità : se durante una passeggiata alla foce del fiume Ticino doveste scorgere un pellicano, pensereste di avere le traveggole. Eppure il 14 giugno del 1902 un esemplare maestoso della specie venne catturato vivo proprio in quella zona e per diversi anni fu possibile ammirarlo in una voliera allestita ai giardini pubblici di Locarno, proprio accanto alla sede dell’UBS. Oggi il volatile è uno dei «pezzi forti» di un patrimonio cittadino di cui in molti hanno perso la memoria: la collezione ornitologica ospitata al liceo di via Chiesa. Una rarità storico-scientifica quotidianamente sotto gli occhi di docenti e allievi dell’istituto, ma che – proprio per la sua importanza – andrebbe maggiormente valorizzata, rendendola presente ad un pubblico più vasto. Per questo da tempo viene indicata...