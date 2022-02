Ancora qualche ora di pazienza e poi gli abitanti di Indemini potranno ritornare a casa. Il rientro, ci comunica il sindaco di Gambargno Gianluigi Della Santa, è infatti previsto per domani, venerdì. Ma solo per i domiciliati. Tutti gli altri residenti nel villaggio dovranno invece ancora attendere: riceveranno un avviso personale in merito. Questo in considerazione del fatto che l’acqua corrente non è potabile. Per i domiciliati il Comune provvederà pertanto ad allestire un servizio di approvvigionamento temporaneo.

A seguito di analisi più specifiche eseguite nelle scorse ore, e considerato il perdurare dell’incendio, è stata appurata la natura chimica della non potabilità dell’acqua in tutto il comprensorio di Indemini. Ciò significa che la bollitura non elimina la causa e che sono quindi necessarie nuove precauzioni nell’utilizzo. Pertanto il Municipio di Gambarogno precisa che l’acqua corrente non deve assolutamente esser bevuta, né utilizzata per la preparazione di cibi, bevande né per il lavaggio di alimenti o per il risciacquo di stoviglie e utensili da cucina.