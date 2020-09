Il rinnovo del castello di Locarno a concorso

È stato pubblicato il bando di concorso di architettura per la valorizzazione e il restauro del Castello di Locarno. Il concorso ha come obiettivo la messa in valore e la fruizione pubblica di tutto il comparto del Castello e degli spazi adiacenti. Insieme al concorso per la riqualifica degli spazi pubblici, recentemente avviato, si pone quale tassello finale di un riordino generale dell’asse urbano che comprende gli spazi dal Debarcadero fino alla Rotonda del castello.