«Risanamento scuole al Burio: un buco nero». È il titolo della risposta che i gruppi Alternativa Gordola e Lega-UDC inviano, a stretto giro di posta, all’indirizzo di PPD e PLR, i cui presidenti hanno negli scorsi giorni preso posizione in merito, appunto, ai referendum lanciati contro i crediti votati dal Consiglio comunale per le scuole comunali.

Additati come disinformatori, i sostenitori dei referendum, che caldeggiano una costruzione ex novo invece del risanamento di quella esistente, rigirano le accuse al mittente. «Per insinuare l’idea che l’impatto finanziario sui conti del Comune di una costruzione di una scuola nuova sarebbe maggiore di quello del risanamento del Burio, enfatizzano i costi per la demolizione del vecchio edificio scolastico, ma tacciono su quanto si ricaverebbe dalla vendita dei quasi 14.000 metri quadrati di terreno, che loro stessi dicono di trovarsi in ‘una posizione panoramica invidiabile’», si legge in una nota che risponde appunto a PPD e PLR.