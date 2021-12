Il «rosso» non spaventa le casse del Borgo

Un 2022 in rosso, ma con una situazione finanziaria che, sempre alle prese con la pandemia, tutto sommato non preoccupa il Municipio di Ascona. Con un deficit d’esercizio di 1,26 milioni, spese correnti per 37,2 milioni (in aumento) e un fabbisogno d’imposta di 24,4 milioni, anch’esso in crescita rispetto al Preventivo 2021, il Consiglio comunale del Borgo ha approvato martedì sera all’unanimità (30 presenti su 35) i conti previsti per il 2022 e il moltiplicatore che resta stabile al 75%. Dai banchi solo tre interventi, più che altro propositivi. Michela Pedroli (PPD), ha proposto all’Esecutivo di introdurre il moltiplicatore differenziato tra persone fisiche e giuridiche, possibilità che entrerà in vigore a partire dal 2025. «Ci sarebbe la possibilità di intervenire sulle entrate fiscali delle persone giuridiche approfittando delle numerose residenze secondarie per domiciliare ad Ascona holding e società di servizi», ha evidenziato. «Il moltiplicatore differenziato è solo un tassello, un tecnicismo fine a se stesso» la replica di Matteo Rampazzi (PLR).

Camilla Nairetti, a nome del Gruppo Rosso Verde e Forum Alternativo, elogiando comunque l’Esecutivo per aver mantenuto una certa stabilità finanziaria, l’ha invitato a concedere gli scatti salariali ai dipendenti comunali in base al merito «Si potrebbero introdurre scatti automatici in base all’anzianità, ma anche aumenti per gli impiegati comunali che hanno salari più bassi», ha detto la rappresentante di sinistra. Il sindaco Luca Pissoglio l’ha tranquillizzata: «Tutti i dipendenti comunali o quasi hanno usufruito degli scatti salariali previsti e comunque è in corso la revisione del Regolamento organico comunale (ROD) che contemplerà degli adeguamenti».

Nuovo scuola-bus elettrico

Il clima pre-natalizio che si è instaurato nella palestra delle scuole comunali, adibita oramai da un paio d’anni alle sedute consiliari del Borgo, è continuato con l’approvazione sempre senza riserve dei preventivi delle Aziende comunali, con circa 500 mila franchi d’avanzo d’esercizio per l’elettricità e 20 mila franchi per l’acqua e del nuovo regolamento per la distribuzione della stessa, potabile e industriale. Nessuna obiezione anche sul contributo di 200 mila franchi al restauro delle facciate dell’Albergo Monte Verità. L’unica perplessità sui messaggi presentati è così arrivata da Gian-Carlo Vacchini (Lega/UDC/Indipendenti) a proposito del costo eccessivo (111 mila franchi) per l’acquisto di un nuovo scuola-bus. «Mi pare un importo molto elevato per un nuovo veicolo, oltretutto con meno posti di quello vecchio. Piuttosto lavoriamo sulla sensibilizzazione degli allievi per raggiungere le scuole a piedi o in bicicletta», ha detto annunciando la sua astensione. «Ci rendiamo conto che uno scuola-bus normale costerebbe 30 mila franchi in meno, ma abbiamo scelto di dotare anche la scolaresca (dopo la Polizia comunale) di un nuovo mezzo alimentato elettricamente. Per quanto riguarda i posti sono sufficienti, come ci ha suggerito il direttore degli Istituti scolastici. Sul suo raggio d’azione, questo bus va a prendere bambini e ragazzi che abitano ad una certa distanza dalle scuole, vale a dire in collina, zona Moscia o il Delta. L’appello che lei rivolge alle mamme e ai genitori è da sottoscrivere: accompagnate i vostri figli a scuola in macchina il meno possibile», ha esortato il sindaco. «Credo che il suo appello ai genitori resterà ancora una volta inascoltato», è stato il laconico commento di Vacchini.

Tensione sulle interpellanze

Dopo che le quattro naturalizzazioni sono passate senza problemi (con l’astensione «sistematica» di Vacchini), sempre Camilla Nairetti ha presentato una mozione affinché anche Ascona (dopo Locarno già acquisita e Lugano in corso di certificazione) partecipi all’attribuzione del marchio «città amica dei bambini» rilasciato da UNICEF Svizzera. Lo scambio d’auguri «distanziato» è però stato rovinato da un faccia a faccia tra il sindaco e il «decano» rossoverde Valerio Sala a proposito di un paio di interpellanze sulla ripartizione dei costi del CSI e i lavori su Piazza Torre. «Interpellanze perfettamente inutili. Le rispondo, ma ci fa perdere tempo a noi e a tutta l’amministrazione», ha detto Pissoglio. «Io faccio il mio dovere: se non capisco interpello e voi avete l’obbligo di rispondermi», ha replicato Sala.

Eventi annullati ma con il no-mask

Causa COVID niente concerto dell’Orchestra da Camera del Locarnese con il Coro Callìope il 1. gennaio nella chiesa del Collegio Papio e nemmeno i tradizionali fuochi d’artificio sul Lungolago, comunica l’Associazione Manifestazioni Ascona (AMA).In compenso turisti e passanti in transito per le vie del Borgo e sul lungolago non avranno l’obbligo di indossare le mascherine, almeno fino a nuovo ordine.

