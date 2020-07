A seguito dell’emergenza sanitaria, anche l’assemblea del Servizio ambulanza del Locarnese e valli (SALVA) ha dovuto adattarsi. Di recente i delegati hanno potuto esprimersi sui temi all’ordine del giorno votando per corrispondenza. Approvato il Consuntivo 2019, che ha chiuso con un fabbisogno a carico dei Comuni convenzionati di 1,81 milioni di franchi, equivalente ad un pro capite di 25,87 franchi (il Preventivo indicava 33 franchi e 5 centesimi). Per quanto riguarda l’attività del servizio già nel 2018, dopo un anno di decrescita, il numero di richieste di soccorso era tornato a salire e questo trend è continuato, in modo ancor più marcato, nel 2019. Lo scorso anno il personale ha infatti compiuto 5.359 missioni con autoambulanza, con un aumento del 6,3 % rispetto all’anno precedente. Anche il servizio specialistico urgente viene sempre più mobilizzato; 1.915 i casi nel 2019. L’assemblea ha inoltre approvato all’unanimità una proposta formulata dai revisori di contabilizzare un accantonamento straordinario di 200.000 franchi da destinare ad un «fondo speciale COVID-19» per la copertura di eventuali costi supplementari causati dalla gestione di questa emergenza, e questo tenuto conto del risultato d’esercizio notevolmente migliore del previsto.