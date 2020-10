Dopo anni travagliati si apre una nuova era per la casa San Carlo, l’istituto per anziani della Città di Locarno. Il Consiglio comunale, con 33 voti favorevoli e un astenuto, ha infatti approvato la costituzione dell’ente autonomo (di diritto comunale) che in futuro, ovvero dal 1. gennaio 2022, gestirà la struttura.

Un passo quello avallato dal Legislativo non solo formale. «La gestione di una casa anziani oggi è fortemente regolamentata», ha ricordato nel suo intervento il capodicastero Giuseppe Cotti. «Il quadro normativo si è fatto vieppiù complesso, mettendo da qualche anno a dura prova l’impostazione ereditata dal passato». Dunque, la costituzione dell’ente autonomo permetterà all’istituto di fornire la migliore assistenza possibile agli anziani, grazie a una gestione più rapida, efficace ed efficiente. Ma, ha sottolineato Cotti, anche «trasparente» e senza che la politica perda il controllo e la possibilità di vigilare. Insomma la casa anziani avrà il giusto grado di indipendenza, ma comunque non totale. «Si tratta di un grande cambiamento che risponde a una delle sfide oggi più importanti per la politica: assicurare il bene degli anziani, oltre che occuparsi di una scuola di qualità», ha concluso ringraziando per il lavoro svolto in questi difficili mesi, contraddistinti dalla pandemia, tutto il personale del San Carlo ed esprimendo un pensiero di vicinanza agli ospiti.

La richiesta di rinvio

Se sul principio erano tutti d’accordo, la discussione non è stata però povera. A partire dalla richiesta di rinvio, poi bocciata dalla maggioranza dei consiglieri, avanza da Pier Mellini (PS). Mellini, pur non nascondendo che in definitiva il messaggio sarebbe stato comunque sostenuto dal suo gruppo, riteneva che alcuni punti andassero ulteriormente approfonditi. In particolare in merito ad aspetti finanziari, (da aggiornare alla luce del tempo trascorso dalla presentazione del messaggio), alla composizione del Consiglio direttivo e alla cessione degli immobili del Comune all’ente autonomo. Su quest’ultimo punto, la Commissione proponeva da passarli subito al nuovo ente, in modo che potesse decidere in prima persona i dettagli della ristrutturazione di cui le strutture saranno teatro nel prossimo futuro. Mentre l’Esecutivo proponeva un passaggio successivo, per dare la possibilità al nuovo ente di fare, per così dire, un periodo di rodaggio. E, alla fine, sarà così.

Il Consiglio direttivo

V’è poi stata la questione del Consiglio direttivo (da 5 a 7 membri). La Gestione, come spiegato dal correlatore del rapporto, Gianbeato Vetterli, ha chiesto di togliere il vincolo di un secondo municipale, oltre al capodicastero. E questo per garantire ancor di più un consiglio composto da persone con profili professionali ben determinati e confacenti alla funzione. Mentre il Municipio, che in definitiva l’ha spuntata, riteneva di dover disporre di due membri dell’Esecutivo per mantenere saldo il «potere» di vigilanza della politica. Al di là di altre modifiche di dettaglio, il Legislativo ha dunque approvato tutti i regolamenti, mandati di prestazione e così via necessari al passo che segnerà la nuova storia del San Carlo.

©CdT.ch - Riproduzione riservata