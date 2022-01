Né provvisorio, né inutile. Lo scrive il Municipio di Locarno al riguardo del semaforo alla fine di via Franzoni a Solduno oggetto di una interrogazione presentata da cinque consiglieri comunali (primo firmatario Gianni Guerra, Lega dei ticinesi). Semaforo il cui scopo è quello di regolare il flusso di veicoli in uscita da via Franzoni per cercare di evitare la formazioni di lunghe colonne per chi proviene dalla Vallemaggia, dall’Onsernone e dalle Terre di Pedemonte. Rilevando come il tema della viabilità generi sempre grandi discussioni e punti di vista molto differenti a seconda delle diverse aspettative, l’Esecutivo scrive che il più delle volte si tratta di trovare delle soluzioni di compromesso che garantiscano la giusta convivenza tra i vari utenti della strada in un contesto dove il traffico porta a volte ad un sovraccarico della rete viaria. «Nel caso concreto, il Municipio ritiene che l’attuale situazione sia gestita nel modo migliore possibile per rapporto alle problematiche riscontrate e agli sforzi messi in campo».