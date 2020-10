Un assegno di 20.000 franchi a Casa Martini a Locarno. Lo hanno consegnato, negli scorsi giorni, le socie del Club Soroptimist cittadino al presidente della Società di mutuo soccorso maschile Marco Pelosi e al direttore della struttura fra Martino Dotta. È seguita una visita di Casa Martini, che offre rifugio nell’emergenza: la possibilità di una doccia, di fare il bucato, di un pasto caldo e di un posto in cui dormire. Ma lo scopo ultimo è che gli ospiti, superato il momento di crisi, siano in grado di riprendere in mano la propria vita. Anche Soroptimist Locarno ha voluto dare il suo contributo a Casa Martini che, oltre a un aiuto di base per sopravvivere con dignità, «offre uno spazio di incontro e un sostegno importante, in questo difficile momento in cui i rapporti sociali sono fragili, e il disagio e la solitudine sono in aumento», si legge in una nota.