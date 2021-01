La pandemia da coronavirus fa abbassare definitivamente il sipario del Teatro di Locarno per la stagione 2020/2021. L’evoluzione dell’epidemia e la conseguente incertezza del quadro normativo, spiega l’associazione Amici del Teatro di Locarno che promuove la stagione locarnese, rende infatti impossibile definire con certezza i titoli e le date dei prossimi mesi, ma anche garantire le rappresentazioni previste da febbraio a maggio. «Se poi dovessero scattare altre restrizioni o non si potessero organizzare eventi pubblici con un numero di spettatori adeguato alla considerevole cifra degli abbonati, la situazione diventerebbe assai delicata anche dal profilo gestionale», si sottolinea in una nota stampa.