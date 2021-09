Il Triathlon torna sul Verbano

Il Triathlon torna sulle rive del Verbano, proponendo, sabato e domenica un programma completo e arricchito dal Campionati svizzeri di Duathlon sulla media distanza. Le gare di Locarno, ricordiamo, sono totalmente integrate con SwissTriathlon e gli organizzatori hanno ricevuto il riconoscimento di «Gold Event» dalla federazione per la qualità della manifestazione sportiva.

Non ricadendo il Triathlon Locarno nella definizione di «grande evento», non vi sarà l’obbligo di presentare un certificato COVID-19, ma la sicurezza degli atleti resta sempre al primo posto e il piano di protezione prevede la messa a disposizione di tutti i dispositivi previsti dall’ordinanza attualmente in vigore e la presenza di professionisti per alzare il livello di igiene.

Possibilità per tutti

A Locarno, come sempre, una possibilità c’è per tutti. Le gare infatti sono pensate per ogni tipo di sportivo. Il sabato è dedicato principalmente ai più giovani (già a partire dai 3 anni) con il Pho3nix Kids Triathlon, che vede come madrina la campionessa olimpica Nicola Spirig. Informazioni su nicolaspirig-kidscup.ch. Sempre sabato, ma in serata, spazio poi ai «popolari» con il Mini-Tri. La domenica ci si cimenterà invece sulle distanze più impegnative con la presenza di atleti di livello internazionale. Non mancherà inoltre un villaggio a fare da cornice all’evento. Tutte le informazioni sono disponibili su www.3locarno.ch; iscrizioni da effettuare il prima possibile.

Fermate soppresse

Il Triathlon comporterà alcune modifiche alle corse degli autobus delle FART in città. Dalle 6 di venerdì alle 14 di lunedì per la Linea 3 sarà soppressa al fermata «Bosco Isolino», mentre quella del «Lido» sarà spostata all’incrocio con via alla Lanca degli Stornazzi. Per la Linea 4, invece, saranno soppresse le fermate «Lido» e «Sacra Famiglia». Affidarsi alla fermata «Residenza Lido».

