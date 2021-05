Nel Locarnese è un fenomeno stagionale abituale, ma la pandemia lo ha – per fortuna, verrebbe da commentare – ulteriormente accentuato. È infatti grazie alla ripresa del turismo che il settore dell’occupazione sta sostanzialmente reggendo, nonostante gli effetti della crisi sanitaria. «E ovviamente – specifica subito Silvano Beretta, responsabile regionale della cassa disoccupazione OCST, interpellato sul tema dal Corriere – anche grazie ai provvedimenti messi in atto a sostegno dell’economia. Al lavoro ridotto, in particolare». Fatto sta che il numero dei disoccupati nella regione non ha subito la temuta impennata, pur avendo raggiunto il massimo degli ultimi tre anni – a quota 1.573 – nel gennaio di quest’anno. Poi, però, la curva ha cominciato a scendere e fra marzo e aprile vi è stato un...