Anche nel pomeriggio il vento ha disturbato gli interventi di spegnimento dell’incendio che da una settimana imperversa sul Monte Gambarogno e l’Alpe di Neggia. Nel pomeriggio, fanno sapere i Pompieri di Bellinzona, le forti raffiche hanno causato diverse riaccensioni dei focolai di incendio mentre una parte delle operazioni di spegnimento ha dovuto essere sospesa. In particolare, il forte vento ha impedito il volo degli elicotteri per l’approvvigionamento dell’acqua ai pompieri di montagna.

I militi impegnati nelle operazioni di spegnimento hanno comunque lavorato senza sosta per tutta la giornata, lavorando con attrezzi e pompe a spalla per proteggere e contenere il possibile sviluppo del fuoco. Complessivamente sono state realizzate linee di difesa tagliafuoco per oltre cinque chilometri e mezzo.