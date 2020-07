Sono continuate senza sosta anche ieri, ma purtroppo senza gli esiti sperati, le ricerche del parapendista ticinese disperso da sabato. L’area da perlustrare rimane molto ampia: dalle valli del Locarnese al Vallese, passando per i territori dell’Ossola. La vasta fetta di territorio è stata scandagliata in collaborazione tra la Rega, gli uomini del Soccorso alpino svizzero e i preposti enti italiani e vallesani, ai quali si è aggiunto anche un elicottero Superpuma dell’Esercito svizzero, provvisto delle dotazioni tecniche utili in casi simili. Molti anche i volontari che, accogliendo gli appelli pubblicati sui social network dagli amici dello scomparso, si sono adoperati per scovare ogni possibile traccia della sua vela rossa con attacco giallo.

Attenzione al ventoLo sventurato, ricordiamo, è...