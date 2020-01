L’arrivo dell’ospite è previsto domani, con poi tutta una serie di appuntamenti nelle Parrocchie di Arcegno, Ascona, Brissago, Losone e Ronco sopra Ascona. Domattina alle 10 il vescovo celebrerà la prima messa con tutti i preti e la popolazione nella chiesa di Sant’Antonio ad Arcegno. Alle 11 è in programma un incontro con i sacerdoti a Losone. Alle 17, sempre a Losone, al centro La Torre, i bambini che si stanno preparando per la prima comunione avranno l’occasione di intrattenersi con Lazzeri, mentre alle 20 sarà la volta dei cresimandi. Il venerdì mattina sarà interamente dedicato alla casa per anziani San Giorgio di Brissago, con una visita agli ospiti alle 10, la messa alle 11 e il pranzo alle 12.