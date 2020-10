Il Vespa Club celebra i 70 anni all’insegna della solidarietà

Il Vespa Club Locarno festeggia i suoi 70 anni all’insegna della solidarietà con un gesto concreto a favore dell’associazione Triangolo Sopraceneri. Fondato nel 1950 (ciò che ne fa uno dei più vecchi al mondo) in questi suoi primi sette decenni di vita ha organizzato molte gite in varie località svizzere ed estere, partecipando più volte a raduni e fiere, e proponendone in proprio. Fra questi, un evento di spicco è stato il raduno Eurovespa del 1970 che ha avuto luogo proprio a Locarno e ha permesso di radunare sulle rive del Verbano alcune centinaia di Vespe provenienti da molti paesi.

Tra culto e condivisione

Il comitato del Vespa Club Locarno è attivo tutto l’anno per organizzare gite ed eventi con lo scopo primario di riunire gli appassionati e passare insieme delle belle giornate in amicizia, alimentando sempre più la passione per le mitiche monocilindriche. La Vespa, oltre ad essere un affascinante e affidabile mezzo di trasporto, è un oggetto di culto e per i membri del club anche un mezzo di condivisione e di pace che unisce e raggruppa milioni di amatori di tutto il mondo.

Piccolo grande gesto

Purtroppo a causa della pandemia i festeggiamenti del settantesimo di attività sono stati posticipati, e un grande evento dovrebbe tenersi a settembre 2021. Per sottolineare il traguardo raggiunto e lo spirito che anima il Vespa Club Locarno, il comitato ha quindi deciso di festeggiare all’insegna della solidarietà, devolvendo per l’occasione 1.000 franchi all’associazione Triangolo Sopraceneri, attiva nell’ambito del volontariato e dell’assistenza per il paziente oncologico.

