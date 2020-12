La Clinica Santa Chiara ha comunicato di aver registrato, nel proprio reparto di medicina, un cluster comprendente 3 pazienti (dei quali due sono stati trasferiti all’Ospedale di Locarno) e 13 dipendenti. La clinica ha quindi deciso di vietare le visite a tutti i pazienti non COVID e non terminali (ad eccezione delle visite di neo-papà alle neo-mamme) fino al 23 dicembre. Le visite ai pazienti COVID restano invece consentite, per al massimo 30 minuti al giorno complessivamente, tra le 18 e le 20, con le dovute precauzioni e restrizioni per i visitatori. Tra i dipendenti la maggioranza è asintomatica, specifica la Clinica.