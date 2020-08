«Aveva una passione sfrenata per il volo che cercava di trasmettere anche ai più giovani per avvicinarli ad una disciplina bellissima. Persone così, di una grande umanità, oggigiorno sono davvero uniche. Ci mancherà moltissimo». Fa fatica a trovare le parole uno degli amici di Federico Martini, il 59.enne originario di Cavergno che a Ferragosto ha perso la vita in Piemonte durante un’uscita con l’aliante. La notizia della sua morte ha suscitato profondo cordoglio in Vallemaggia, che nelle ultime settimane ha già pianto le perdite del 29.enne motociclista di Tegna nelle prime ore di sabato 1. agosto ed il ritrovamento il 31 luglio nella valle del Chignolasc del 34.enne parapendista dopo sei giorni di ricerche. Ora l’ennesimo lutto di questa funesta estate che ha gettato nello sconforto l’intera comunità.

Federico Martini, domiciliato nel Luganese, era impiegato come capotecnico alla Funicolare del Monte San Salvatore a Paradiso. I colleghi lo ricordano come una persona cordiale, gentile, sempre pronta a dare una mano. Faceva inoltre parte del Gruppo Volo a Vela Ticino - consesso nato nel 1936 che raggruppa un centinaio di appassionati volovelisti che si ritrovano nel weekend all’aeroporto di Magadino - come responsabile dell’infrastruttura. La tragedia ha sconvolto doppiamente proprio perché il 59.enne era un provetto pilota, con anni di esperienza. Sulle cause dell’incidente saranno gli inquirenti italiani a dover fare piena chiarezza. Al momento si possono fare solamente delle ipotesi: un guasto tecnico? Un malore? Pessime condizioni meteo?

La disgrazia, come detto, è capitata sabato scorso verso le 13 nel nord del Piemonte, al confine tra i Comuni di Alto Sermenza e Alagna Valsesia (in provincia di Vercelli), in località Lavazei. A dare l’allarme era stato un residente il quale, vedendo il velivolo (partito probabilmente proprio da Magadino) perdere quota, aveva prontamente allertato i Carabinieri. Sul posto erano subito intervenuti i tecnici del Soccorso alpino piemontese con l’eliambulanza 118. Ma non c’è stato purtroppo nulla da fare. Federico Martini è deceduto sul colpo a causa delle gravi ferite riportate nell’impatto.

