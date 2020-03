Iniziamo il giro d’orizzonte sopracenerino dal Locarnese, dove le centrali Ofima nell’esercizio fra il 2018 e lo scorso anno hanno generato 1.436 milioni di chilowattore (kWh), il 4,6 per cento in più della media pluriennale. A favorire il buon risultato sono state, in particolare, le forti precipitazioni in primavera e verso la fine della scorsa estate. Cosa che, fra l’altro, ha anche permesso di riempire i bacini di accumulazione per assicurare la produzione invernale. Ottimo risultato anche per la nuova minicentrale di Borgnone, nelle Centovalli, i cui 15 GWh di produzione hanno superato del 13 per cento quanto preventivato. In generale, il costo di produzione per kWh è stato di 4,6 centesimi, «un risultato promettente – sottolinea la stessa azienda in una nota – frutto degli sforzi profusi negli ultimi anni per contenere i costi di manutenzione e gestione». Conclusi gli importanti investimenti degli scorsi anni, nel passato esercizio si sono spesi 6 milioni di franchi soprattutto per interventi sugli impianti a fune e opere di genio civile.