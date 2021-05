In attesa della nuova titolare Centovalli riparte con tre ex sindaci

Da lunedì fino al primo trimestre dell’anno prossimo nel nuovo Municipio di Centovalli vi sarà un’alta percentuale di ex sindaci. Saranno infatti in tre su cinque: l’uscente della passata legislatura Ottavio Guerra, lo storico timoniere del PLR Giorgio Pellanda (trionfatore alle ultime elezioni) e colui che quest’ultimo ha designato per occupare, ad interim, la seconda poltrona conquistata nell’Esecutivo: Armando Maggetti. Un rinnovamento all’insegna della tradizione, si potrebbe dire, considerando che nell’organismo sono cambiati 4 membri su 5, ma diversi dei «nuovi» hanno una lunga esperienza alle spalle. Di Pellanda si è già ampiamente detto e Maggetti non è da meno, vista la carriera politica che lo ha visto per diversi quadrienni nel Municipio dell’allora Comune di Intragna fin dal 1964 e sullo scranno del sindaco per dieci anni dal 1984. Dopo l’aggregazione e la nascita di Centovalli è poi ancora stato consigliere comunale fino al 2016.

In passato Maggetti e Pellanda erano spesso stati acerrimi avversari e protagonisti di scontri anche duri. «Sono cose superate», hanno chiosato entrambi presentando le scelte per il nuovo Municipio guidato da Michele Turri. «Ciò che conta è la passione per l’interesse del Comune e dei suoi abitanti. Gli uomini passano e le opere restano». Ma in casa della lista civica Impegno e Passione non sarà solo questione di uomini. La vera titolare del seggio in Municipio entrerà infatti in carica nel primo trimestre del 2022 (quando Maggetti avrà raggiunto gli 80 anni). Si tratta di Cristina Tanghetti, vera paladina dell’alta valle, considerando che abita da un decennio nella frazione di Costa (in una zona raggiungibile solo a piedi, da qui la necessità di tempo per potersi organizzare e assumere la carica). E proprio diventare il «legante» anche con le aree più periferiche di Centovalli è uno degli obiettivi prioritari della nuova rappresentante nell’Esecutivo. «Prima di tutto – ha voluto specificare – migliorando i canali informativi». La scelta è caduta su di lei anche per una questione di quote rosa, «perché – ha concluso Pellanda – sono convinto delle grandi potenzialità delle donne. Anche in politica abbiamo un grande bisogno della loro sensibilità».