«Anna avrebbe voluto morire, Marco voleva andarsene lontano. Qualcuno li ha visti tornare tenendosi per mano». Non è andata proprio come se l’era immaginata e cantata Lucio Dalla tra Anna e Marc (senza “o” finale). Lei, 22 anni, giovane e benestante donna inglese, è sepolta nella tomba di famiglia in un villaggio del Norh Yorkshire. Lui, palestrato e supertatuato trentenne tedesco, è in carcere a Lugano, rischiando di restarci ancora per molto tempo se sarà giudicato colpevole di assassinio nel processo che si apre oggi alle Criminali. La storia tra Anna e Marc s’è drammaticamente interrotta una notte di due anni e mezzo fa nella camera 501 dell’Hotel La Palma Au Lac di Muralto. Era il 9 aprile 2019 quando Marc, all’alba, piombò nella hall dell’albergo, concitato e confuso, urlando al portiere...