Predisporre un progetto pilota, limitato nel tempo, utile a valutare scientificamente gli effetti globali della riduzione della velocità su tutto il territorio comunale a 30 km/h. È questa la proposta avanzata dai consiglieri comunali locarnesi dei Verdi Matteo Buzzi e Marko Antunovic. Proposta che sottopongono al Municipio in una articolata interpellanza rammentando come in diverse città del mondo, in parte anche in Ticino, le autorità stanno realizzando in tempi rapidissimi delle piste ciclabili pop-up. Si tratta di una corsia per biciclette temporanea, ottenuta delimitando una parte esistente delle strade con vasi da fiori, coni e vernice, oppure tramite una rapida e temporanea trasformazione di arterie viarie in zona 30. «Una soluzione sì provvisoria in questo periodo, ma anche rapida ed economica, per migliorare la viabilità durante la pandemia» argomentano i due esponenti dei Verdi rilevando che «alcuni studi hanno messo in evidenza anche i primi probabili nessi tra mortalità da Covid-19 e tassi di inquinamento cronico da PM10, inquinamento che ha indebolito gli apparati respiratori delle persone nelle zone più inquinate». Oltre a proporre l’avvio di un progetto pilota per la riduzione della velocità a 30 km/h generalizzato, Buzzi e Antunovic chiedono al Municipio se non intenda introdurre subito questo limite (oltre che in via Vallemaggia come già proposto in una mozione dei Verdi) perlomeno sul tratto di ciclopista nazionale (Via alla Lanca degli Stornazzi, via Serafino Balestra, via delle Scuole, via Francesco Chiesa), magari in contemporanea con l'apertura del nuovo ponte ciclabile sulla Maggia alla Morettina. Altra proposta è quella di creare percorsi ciclabili temporanei per evitare ulteriori congestionamenti di traffico motorizzato individuale. «Quali altri progetti di ciclopiste verranno presentati entro la fine della legislatura e quali sono pianificati nella prossima? Come intende il Municipio promuovere l’offerta di bike-sharing? È ipotizzabile la distribuzione di buoni a tutta la popolazione per provare il servizio?» sono altre domande poste all’Esecutivo locarnese unitamente a quella intesa a sapere cosa ne pensi di una distribuzione gratuita di mascherine sui mezzi pubblici o per gli utenti abituali dei mezzi pubblici.