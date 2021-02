Ricordate le colonne della scorsa estate? E le auto parcheggiate in ogni dove, mentre i proprietari se la godevano in riva al fiume? Beh, la valle Verzasca non ha più intenzione di rivivere gli stessi problemi e, alla vigilia di una stagione turistica che potrebbe rivelarsi altrettanto animata, ha deciso di correre ai ripari, costituendo un Gruppo di lavoro specifico.

A segnalarlo è il Municipio del neonato Comune di Verzasca, che – entrato in carica da pochi mesi – prende dunque in mano le redini della situazione. Il nuovo gruppo ha visto la luce martedì, «con l’obiettivo, si legge in una nota – di prevenire, monitorare e intervenire con misure puntuali, interventi infrastrutturali e progetti di mobilità». Nell’operazione sono stati coinvolti i Comuni, la Polizia intercomunale del Piano, l’Organizzazione turistica Lago Maggiore e Valli e le aziende di trasporto pubblico, assegnando alla Fondazione Verzasca il coordinamento dei lavori, nel cui ambito si sono già posti paletti concreti. Nella riunione di martedì, infatti, «sono stati definiti da subito gli obiettivi generali nonché gli interventi prioritari previsti per il 2021 – spiega ancora il comunicato –, tra cui il rafforzamento della segnaletica e delle informazioni turistiche, il consolidamento di una nuova area camper a Brione, la sistemazione di alcuni stalli, la predisposizione di agenti di sicurezza e ausiliari di polizia nonché il sostegno ai progetti “Verzasca Express” e lo studio di uno shuttle che possa fare da spola tra il piano e la valle».