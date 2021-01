«In città servono più defibrillatori»

Ci sono, ma il loro numero non è sufficiente. Stiamo parlando dei defibrillatori disseminati sul territorio di Locarno, oggetto di una mozione sottoscritta dal gruppo socialista in Consiglio comunale. L’atto si apre con una panoramica della situazione a livello nazionale e cantonale, ricordando che in Svizzera circa 8.000 persone all’anno subiscono un arresto cardiocircolatorio. Fra queste solo 5 su 100 di coloro che ne sono colpiti fuori dall’ospedale riescono a sopravvivere. E ciò spesso grazie all’intervento immediato con una rianimazione e una defibrillazione. In Ticino vi sono attualmente 1.250 apparecchi distribuiti sul territorio, dei quali oltre 150 di pubblico accesso. Vi è inoltre la rete dei cosiddetti First responder, persone (erano 4.390 alla fine dello scorso anno) appositamente formate e disposte ad intervenire nell’immediato per portare soccorso a chi è colpito da arresto cardiaco improvviso.

Attualmente a Locarno, si legge ancora nella mozione del PS, vi sono 3 defibrillatori pubblici (a palazzo Marcacci, in piazza a Solduno e all’entrata dell’istituto San Carlo) e 5 in aziende o enti (al ristorante Vallemaggia, all’entrata di MetoSvizzera e della sede della Polizia cantonale, alla Coop di piazza Grande e al Porto regionale). Sottolineata, in particolare, la carenza nel Quartiere Nuovo. Da qui le proposte concrete della Sinistra, che chiede l’installazione di defibrillatori (a noleggio da parte di TicinoCuore o acquistai direttamente) presso le scuole comunali dotate di palestra, i centri sportivi (stadio Lido, campi alla Morettina, Palexpo ex Fevi) , dove il Comune detiene la maggioranza azionaria (come il Centro balneare), al Centro logistico e dove si registra la presenza di più di 20 ospiti (come al Castello, a Casorella o a Casa Rusca). Inoltre è auspicata l’organizzazione di corsi base per custodi, responsabili di sede e altri dipendenti.