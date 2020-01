Non è di certo restato con le mani in mano il PLR di Gambarogno dopo che il sindaco Tiziano Ponti ha deciso di non sollecitare un nuovo mandato alle prossime elezioni comunali. Sulla lista per il Municipio, infatti, assieme all’uscente Gianpietro Ferrari – che con Ponti occupa i due seggi conquistati dal PLR quattro anni or sono – figurano almeno altri due nomi forti. Uno è quello del consigliere comunale, capogruppo e di professione commissario capo di polizia, Michele Sussigan. L’altro rappresenta invece un grande ritorno sulla scena politica. Parliamo dell’avvocato Gianluigi Della Santa, già municipale di Bellinzona tra il 2004 e il 2008. A completare la squadra – composta da 5 candidati come i seggi a disposizione nell’Esecutivo – Antonella Gianinazzi, operatrice di Ticino soccorso, e Alessio Mina, studente ETH.

La lista per il Municipio è stata ratificata durante la recente assemblea del PLR del Gambarogno, condotta dal presidente sezionale Guido Comperti. Approvate anche le candidature per il Consiglio comunale, la quali come si legge in una nota «con grande soddisfazione dei presenti» sono composte da uomini e donne, anche giovani, ben ripartiti sul territorio.

All’assemblea hanno presenziato anche il presidente distrettuale Luca Renzetti e quello dei giovani liberali radicali Matija Terzic. Al termine i presenti non hanno mancato di ringraziare e omaggiare il sindaco Tiziano Ponti, che dopo 20 anni di sindacato ha deciso di lasciare la politica attiva.