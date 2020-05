Mobilitarsi in favore della collettività. È un generoso gesto che la pandemia in corso parrebbe far germogliare costantemente. È il caso dell’imprenditore locarnese Massimo Iannacone che, in vista della ripresa delle lezioni scolastiche lunedì, ha deciso di regalare ad ogni allievo degli istituti della Città (elementari e asili) un kit personale per disinfettarsi le mani, contenente un dispensatore gel e una confezione di salviettine igienizzanti.