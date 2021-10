Aggiornato alle 14.20 – L’intera scuola elementare di Brissago è stata messa in quarantena fino al 1. novembre. La misura si è resa necessaria dopo aver accertato che almeno un bambino per classe aveva contratto il virus probabilmente a seguito della positività rilevata dai tamponi di alcuni genitori vaccinati. Il Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello sport (DECS), da noi contattato, conferma che attualmente sono tre le sezioni soggette a quarantena. Domani verranno svolti dei test a tappeto su base volontaria e al momento non è coinvolta la scuola dell’infanzia. La quarantena non è ancora stata registrata sul sito del DECS dove l’aggiornamento indica che a livello cantonale non ci sono sezioni in quarantena.