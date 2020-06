Se c’è una realtà che ha dovuto completamente reinventarsi durante l’emergenza, è sicuramente quella delle Parrocchie. Improvvisamente privati dei rapporti umani più stretti, le comunità e i loro pastori hanno escogitato mille modi per continuare ad incontrarsi, anche durante lo stop alle celebrazioni, dando libero sfogo alla creatività e utilizzando – spesso con modalità inedite in quell’ambito – social media e mezzi di comunicazione elettronici (del resto ne abbiamo spesso riferito). Anche ora che i banchi sono tornati a popolarsi di fedeli (ben distanziati fra loro, naturalmente) il condividere ha assunto un sapore diverso, al quale bisognerà abituarsi. Si scopre, insomma, una dimensione nuova. E ci si interroga su come sarà il futuro.

Si torna ad incontrarsi

Anche fra tanti dubbi, però, le comunità stanno ricominciando ad animarsi, dentro e fuori le chiese. Riprendono con più decisione le varie attività, si torna ad incontrarsi con bambini e giovani e anche, con più cautela, con gli anziani, si pianificano ricorrenze e cerimonie particolari. Le Parrocchie escono dalla dimensione virtuale e molti fedeli si sentono sollevati. Un po’ meno, invece, coloro che – oltre agli aspetti spirituali e pastorali – devono occuparsi anche delle questioni più materiali. L’impatto economico del coronavirus sta infatti avendo i suoi effetti anche sugli enti religiosi locali e in diversi si sono già rivolti alla Diocesi di Lugano e al Consiglio di Stato, lanciando un appello e chiedendo un sostegno concreto.

Il primo a segnalare la problematica è stato il Consiglio parrocchiale di Losone, forse perché confrontato con alcuni impegni inderogabili per i quali erano previsti investimenti finanziari non indifferenti e che già in una situazione normale avrebbero pesato non poco sulle casse dell’ente.

Meno collette e imposte

«Anche durante l’emergenza – spiega al Corriere del Ticino Silvano Beretta, presidente della Parrocchia losonese – abbiamo continuato a lavorare, pensando al futuro e cercando di pianificare al meglio le spese. Da subito ci siamo resi conto che, con la sospensione delle celebrazioni, sarebbe venuto a mancare un importo non indifferente legato alle collette che vengono effettuate durante le messe». Non solo. Va detto che l’«universo finanziario» degli enti locali religiosi ticinesi è molto variegato, visto che esistono diverse modalità attraverso le quali si ottengono i fondi per garantire le varie attività. All’orizzonte si prospettano però difficoltà, più o meno gravi, per la gran parte delle Parrocchie. «Nel nostro caso, ad esempio – prosegue Beretta – facciamo molto affidamento sulle imposte parrocchiali. Una risorsa che già si stava erodendo prima dell’inizio della pandemia e che ora rischia un nuovo, drastico calo. Sono infatti numerosi i fedeli che, complice la crisi generalizzata, ci hanno chiesto una dilazione dei pagamenti o, addirittura, l’annullamento della riscossione». Una prospettiva che rischia di creare non poche difficoltà, sia a breve sia a medio termine. «Da una parte, infatti, dobbiamo comunque continuare a far fronte alle spese correnti, dagli stipendi a quelle per la gestione degli edifici sacri. Questi ultimi, poi, necessitano di interventi cui non possiamo derogare. Il restauro degli affreschi quattrocenteschi di San Giorgio, ad esempio, auspicato fra l’altro anche dall’Ufficio cantonale dei beni culturali. E poi lavori infrastrutturali sulla chiesa di San Rocco, che vanno eseguiti il prima possibile anche per una questione di statica e di sicurezza». Mentre, insomma, la necessità di intervenire si fa sempre più urgente, le entrate della Parrocchia continuano a diminuire. Una situazione che Beretta e il suo consiglio hanno illustrato in una lettera inviata sia alla Curia sia al Consiglio di Stato, invitandoli a valutare la possibilità di concedere crediti COVID-19 anche agli enti parrocchiali.

Difficoltà generalizzate

E che il problema non sia solo losonese lo dimostra l’eco suscitata dall’iniziativa nell’intero cantone. Solo nel Locarnese diverse altre Parrocchie – fra le quali anche quella di Locarno – hanno deciso di seguire l’esempio e di rivolgersi a loro volta sia alla Diocesi sia al Governo. Stessa cosa anche nel resto del Ticino, dal Sottoceneri alle valli. A muoversi sono sia gli enti più grandi (spesso chiamati a far fronte a impegni finanziari non indifferenti) sia quelli più piccoli, già normalmente confrontati con mezzi economici limitati.

