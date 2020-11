«Contati e contaci». È la compagna di sensibilizzazione avviata dal Municipio di Locarno che richiama la popolazione a un «atto di responsabilità per evitare la chiusura dei parchi giochi». Il tutto nasce da diverse segnalazioni, ricevute dal Municipio, in merito a situazioni non rispettose delle norme di protezione in vigore presso, appunto, i parchi giochi pubblici cittadini. Il sindaco Alain Scherrer: «L’idea della campagna è quella di responsabilizzare le persone, chiedendo loro di contarsi prima di entrare in un parco giochi. Solo così potremo tutti contare sul fatto che quei luoghi così preziosi, soprattutto ora, rimangano accessibili». La campagna, dunque, prevede l’affissione di cartelli volti a rammentare le disposizioni in vigore. «Si spera, attraverso tale strumento, di scongiurare le misure drastiche applicate la scorsa primavera, soprattutto a beneficio delle famiglie che necessitano di luoghi all’aperto e sicuri per lo svago dei bambini», aggiunge una nota.