In viaggio con Ulisse alla scoperta di note e armonie

Le Settimane musicali di Ascona tengono fede all’apprezzata tradizione iniziata due anni fa e ripropongono, prima dell’evento principale, un concerto interattivo per bambini. L’appuntamento – gratuito – è per sabato, 12 settembre, alle 17, al Teatro di Locarno. Il concerto (proposto dagli Amici delle Settimane musicali, in collaborazione con il Gruppo genitori locarnese) si intitola «Sol si Re... Ulisse. Il musiviaggio del re di Itaca» ed è prodotto dalla Scuola di musica del Conservatorio della Svizzera italiana e dal gruppo MusicalinsiEME.