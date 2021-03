In relazione alla proposta di introdurre l’obbligo di mascherina negli spazi pubblici in vista della Pasqua, Locarno punterà sulla prevenzione, con una cartellonistica ad hoc, e controlli degli agenti di polizia. «L’ordinanza federale, con l’articolo 3c capoverso 2 - spiega il sindaco Alain Scherrer al termine della seduta di Municipio - contiene già una norma che prevede l’obbligo della mascherina nelle aree pedonali animate dei centri urbani e nelle altre zone dello spazio pubblico, quando la concentrazione di persone non permette più il rispetto della distanza. Quindi abbiamo deciso di sensibilizzare la popolazione e i turisti attraverso la posa di alcuni cartelloni informativi mentre la polizia effettuerà i controlli a scopo di prevenzione, e non con l’obiettivo di multare i turisti. In sostanza, lo spirito è quello che abbiamo sempre avuto». La linea di palazzo Marcacci, quindi, non cambia. Ma la città è pronta all’arrivo dei vacanzieri da oltre Gottardo: «Sappiamo che arriverà tanta gente, quindi punteremo sulla prevenzione, ricordando che l’obbligo è già in vigore».