A causa di un incendio che è divampato in un centro di recupero materiale in via Cantonale a Lavertezzo, si è sviluppato del fumo acre che sta invadendo tutta la zona del piano di Magadino. Pochi minuti dopo le 21, il servizio alert.swiss ha infatti avvertito di chiudere porte e finestre e eventualmente spegnere l’aria condizionata a causa del fumo che sta provocando odore intenso e sgradevole. Sul posto si sono precipitati i pompieri che hanno subito iniziato le operazioni di spegnimento, mentre la polizia ha isolato la zona. Al momento non si conoscono le cause che hanno generato il rogo e in base alle prime informazioni nessuno avrebbe riportato conseguenze fisiche.