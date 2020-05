(Aggiornato alle 17.35) - Un incendio è divampato questo pomeriggio verso le 15.30 in via San Gottardo a Muralto. Stando alle prime informazioni raccolte da Rescue Media, le fiamme sarebbero partite dalla cucina di un appartamento al secondo piano di una palazzina e due giovani sarebbero rimasti lievemente intossicati a causa del fumo. Le loro condizioni non sembrano essere preoccupanti. Sul posto sono intervenuti in forze i Pompieri di Locarno che hanno subito iniziato le operazioni di spegnimento e di salvataggio degli inquilini ancora presenti. Anche i soccorritori del SALVA sono stati allarmati. La polizia ha provveduto alla chiusura di via San Gottardo in prossimità del luogo dell’incendio, con deviazioni su percorsi alternativi. Al momento non sono note le cause che hanno generato il rogo che avrebbe causato importanti danni all'appartamento.