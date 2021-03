Oggi, verso le 12.15, il picchetto dei militi della sezione di montagna del Corpo civici pompieri Locarno e i militi del picchetto del Corpo pompieri di montagna Melezza, sono stati allarmati a causa di un incendio boschivo partito in zona Corte di picch, a una quota di circa 800 metri, in territorio di Corcapolo. A segnalarlo è il Corpo civici pompieri Locarno.

Per domare le fiamme si è reso necessario l’intervento di oltre venti pompieri e l’appoggio di due elicotteri civili per trasporto militi e materiale, lanci mirati e rifornimento di acqua in quota.