Un incendio è divampato nella cucina di un appartamento al quarto piano di un palazzo in via San Nicolao a Tenero. È accaduto venerdì sera, poco prima della mezzanotte. Sul posto sono intervenuti i pompieri di Tenero-Contra, i soccorritori del SALVA e gli agenti della Polizia. A titolo precauzionale la palazzina è stata temporaneamente evacuata a causa del fumo che si è sprigionato. Il pronto intervento dei pompieri ha evitato che le fiamme si propagassero ad altri locali. Stando alle informazioni in nostro possesso nessuno avrebbe riportato conseguenze fisiche nel sinistro. La Polizia ha effettuato i rilievi del caso per stabilire le cause che hanno generato le fiamme.