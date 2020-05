Un incendio è scoppiato questa notte, poco dopo la una, all'interno di un box magazzino, ubicato nell'autorimessa di una palazzina in via San Gottardo a Tenero. A darne notizia in un comunicato stampa odierno sono stati il Ministero pubblico e la Polizia cantonale. Sul posto sono intervenuti agenti della Polizia cantonale, i pompieri di Tenero-Contra, con 5 veicoli e 10 uomini, nonché i soccorritori del Salva. In relazione al rogo è stato fermato sul posto un 30enne cittadino svizzero domiciliato nel Locarnese. L'uomo ha riportato un'ustione a una gamba, che ha reso necessario il suo ricovero in ospedale. L'ipotesi di reato nei suoi confronti è di incendio intenzionale.