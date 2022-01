Dopo una giornata di duro lavoro per domare l’incendio boschivo scoppiato ieri mattina in zona Monte Gambarogno, i pompieri del Gambarogno, aiutati da quelli di Bellinzona, si sono fermati verso le 22 di ieri, mentre le fiamme continuavano ad illuminare la notte. L’incendio ha preso vigore nel pomeriggio di ieri a causa del forte vento e ha iniziato a propagarsi, nonostante l’uso degli elicotteri. Sulla pagina Facebook dei Pompieri di Bellinzona si leggeva ieri sera: «Frustrazione. Questo è il sentimento dei nostri militi, intervenuti nella giornata odierna per l’incendio sopra Indemini, ma anche di tutti i pompieri che si trovano di fronte a un incendio senza poter far nulla per combatterlo. A causa delle condizioni proibitive non ci è possibile continuare le operazioni di spegnimento durante la notte. Non ci resta che guardare l’affascinante ma terribile fronte del fuoco che avanza. PS: non temete, domani alle prime luci del giorno riprenderemo i lavori!».