Sono ancora da chiarire le cause dell’incendio scoppiato nelle prime ore di oggi sul Monte Gambarogno, ad oltre 1.700 metri di altitudine. Sul posto sono intervenuti i militi del Corpo pompieri del Gambarogno guidati dal comandante Daniele Franceschini, i quali attraverso i social media hanno subito avvisato i cittadini di evitare il transito in zona Alpe di Neggia (situato ai piedi del Monte Gambarogno e raggiungibile sia con i mezzi privati sia con quelli pubblici) per non intralciare le operazioni di spegnimento.