Incendio sulla cima della Trosa: la situazione si protrae da alcuni giorni

Ha attirato l'attenzione di diverse persone, il fumo che si alza in altura, sopra Cardada, in zona cima della Trosa. Il fuoco, che interessa il terreno, sarebbe attivo da alcuni giorni ma essendo la zona isolata ed impervia per i pompieri non è possibile intervenire anche considerando che non vi è pericolo di propagazione. Comunque informati i pompieri di Locarno monitorano costantemente la situazione