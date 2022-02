AGGIORNAMENTO DELLE 13.20: Era previsto e puntualmente s’è presentato a complicare gli interventi di spegnimento dell’incendio che da una settimana imperversa sul Monte Gambarogno e l’Alpe di Neggia. Il vento forte e tempestoso che da ieri notte soffia da nord nordovest, con raffiche previste fino a 120 km/h, hanno costretto a terra gli elicotteri, pregiudicando l’approvvigionamento idrico alle squadre di pompieri sul terreno. Le operazioni di spegnimento e bonifica dei punti caldi, dopo un fine settimana molto proficuo, sono quindi state interrotte, destinando i militi ad azioni preventive sul terreno, come ad esempio la realizzazione di nuove linee di difesa tagliafuoco.

Il forte vento - fanno sapere i pompieri di Bellinzona - ha favorito la riaccensione di diversi focolai, alcuni dei quali hanno già potuto essere controllati ed estinti dai pompieri di montagna mentre altri, in zone discoste, vengono mantenuti sotto osservazione. Nel corso del pomeriggio si ipotizzano altre riaccensioni. Pertanto, le squadre stanno operando per contenere ed escludere il rischio di propagazione al di fuori dell’area sorvegliata.

In previsione delle condizioni avverse previste, era stato pianificato il potenziamento del dispositivo in protezione della strada cantonale e delle abitazioni a valle dell’incendio, con l’impiego di tre autobotti, alfine di scongiurare una propagazione in questa direzione. Complessivamente sono impiegati una quarantina di militi; le operazioni sono dirette dal cdt Samuele Barenco.