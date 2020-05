Un incidente della circolazione è avvenuto domenica pomeriggio, attorno alle ore 16:30, sulla strada Cantonale della Valle Verzasca, in territorio di Vogorno. Stando alle informazioni raccolte da Rescue Media il conducente di una moto targata nel Canton Berna, che circolava in direzione di Lavertezzo, per motivi da stabilire, nell’affrontare una curva a piegante a destra, ha perso il controllo della moto ed è caduto. Sia lui che il passeggero che portava con se sono rimasti feriti in modo apparentemente leggero. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del SALVA e la Polizia per gli accertamenti del caso.