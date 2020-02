Un incidente della circolazione è avvenuto oggi, attorno alle ore 12.30, sulla strada Cantonale all’altezza dell’aeroporto di Locarno. Stando alle prime informazioni raccolte una vettura, una Nissan immatricolata in Ticino, si è immessa da una strada laterale sulla strada principale ed è entrata in collisione con una VW immatricolata in Italia che circolava in direzione di Quartino. A causa dell’impatto uno dei protagonisti è rimasto ferito ed è stato soccorso dal personale sanitario del SALVA, intervenuto sul posto unitamente ai pompieri di Locarno che si sono occupati della pulizia del campo stradale e della messa in sicurezza della zona. Le condizioni del ferito non dovrebbero destare particolari preoccupazioni. Sul posto anche la Polizia per gli accertamenti del caso ed il disciplinamento del traffico.